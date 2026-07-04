長沙灣十字路口相撞 的士翻側私家車泵把脫落

長沙灣發生交通意外。周五（3日）晚上11時24分，一輛白色私家車與一輛新型市區的士，駛至長沙灣東京街西與連翔道交界時發生劇烈相撞。由於撞擊力道猛烈，的士遭攔腰撞擊後當場向左側翻，橫亙路中央；涉事私家車則車頭嚴重凹陷毀爛，安全氣囊彈出。救援人員接報指現場有人被困，隨即派出多輛消防車及救護車趕往現場。

車禍現場為連翔道往尖沙咀方向與東京街西交界。意外發生後，涉事的紅色新型的士不勝撞擊，整輛車向左側翻，車底朝天傾斜橫臥在行車線上，擋風玻璃碎裂，車廂內雜物散落一地。

的士遭攔腰撞擊後當場向左側翻，橫亙路中央。黎志偉攝

涉事私家車則車頭嚴重凹陷毀爛，安全氣囊彈出。

車禍地點發生在長沙灣東京街西與連翔道交界。黎志偉攝

而另一輛涉事的白色豐田私家車則停在不遠處，車頭泵把完全脫落，鬼面罩及發動機艙蓋扭曲變形，車頭損毀極為嚴重。現場地面散落大量車體碎片。多名交通警員隨後趕抵現場，並封鎖部分行車線調查。

事發時該輛紅色的士正沿東京街西往機場方向行駛，而涉事的白色私家車則沿連翔道往尖沙咀方向行進。當兩車駛至上述十字路口交界時，懷疑其中一方未有按照交通燈號指示而「衝燈」直行，導致兩車在交匯處相撞。路過司機因擔心的士車廂內有乘客或司機受困，隨即協助報警。