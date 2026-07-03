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反外圍賭博｜外圍賭網轉至台灣經營 8人落網包括5名港澳居民 安以軒老公下屬涉案

突發
更新時間：20:23 2026-07-03 HKT
發佈時間：20:23 2026-07-03 HKT

2026世界盃踏入淘汰賽階段，戰況漸趨緊凑激烈，外圍賭博集團亦愈見猖獗。不法賭博集團在澳門被瓦解後，將大本營轉至台灣經營，並趁着世界盃熱潮，在當地設置機房收受外圍賭注。台灣警方經調查後，周三（7月1日）在台南破獲一個「簽賭機房」並拘捕8人，包括5名為港澳居民，其中一名姓蘇男子懷疑為澳門德晉集團董事。資料顯示，德晉集團前主席陳榮煉為藝人安以軒丈夫，陳早前在澳門涉不法賭博等多罪被判監13年。

台灣多間傳媒報道，台南警方日前接獲情報，指當地懷疑有外圍賭博網站營運。當地警方經多日蒐證鎖定疑犯，至周三（7月1日）在派員到安平區一所民宿調查，當場拘捕主腦在內8人，當中5人為港澳居民。

行動中，警員檢獲電腦設備、手機、帳簿及現金等證物。台南警方初步調查相信，涉案外圍賭博集團在世界盃期間，與境外博彩集團連線，提供高額網絡簽賭服務，累計金額達到新台幣近百億元（約港幣24億元）。

5名被捕港澳居民均否認涉案，報稱是到台灣旅遊住在民宿。據當地報道，其中一名被捕澳門男子姓蘇，懷疑為德晉集團董事。翻查資料，德晉集團前主席為台灣藝人安以軒丈夫、曾任福建晉江市政協委員的陳榮煉。

內地官方早些年曾大力打擊跨境賭博犯罪，2022年1月底陳榮煉被澳門司警拘捕，被控不法經營賭博、詐騙、清洗黑錢等83項罪，至2023年4月澳門法院判處陳榮煉共34項罪成，被判14年監禁，經上訴後於2024年11月最終確定改判囚13年。

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