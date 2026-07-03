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入境處夥多部門反黑工 一周拘16非法勞工及4僱主

突發
更新時間：19:12 2026-07-03 HKT
發佈時間：19:12 2026-07-03 HKT

入境事務處於6月26日至7月2日在全港多區展開反非法勞工行動，包括「促進行動」、「光影行動」、「曙光行動」、聯同食物環境衞生署和康樂及文化事務署執行的「驚愕行動」以及聯同香港海關、食物環境衞生署、康樂及文化事務署和香港警務處執行的聯合行動，先後拘捕20人

行動中，調查人員搜查了多個目標地點，包括零售店、餐廳、貨倉及裝修單位等，共拘捕16名懷疑非法勞工及4名僱主。被捕懷疑黑工非法勞工為6男10女（35至64歲），當中2女持有「行街紙」，另有3女涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。涉案僱主則為1男3女（50至66歲），相關調查調查仍在繼續，不排除有更多人被捕。

入境處呼籲，市民可使用舉報非法勞工專線185 185、傳真2824 1166、電郵[email protected]、或登入入境處網址利用「網上舉報違反入境條例罪行」表格向入境處舉報僱用非法勞工活動。

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