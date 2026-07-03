跑馬地18歲少女離開院舍後失蹤 職員報警求助
更新時間：18:23 2026-07-03 HKT
發佈時間：18:23 2026-07-03 HKT
發佈時間：18:23 2026-07-03 HKT
跑馬地18歲女子史穎意，6月30日下午離開其位於禮頓道的院舍後便告失蹤，其院舍職員遂向警方報案。她身高約1.62米，體重約43公斤，瘦身材，尖面型，黃皮膚及蓄長黑直髮。她最後露面時身穿白色長袖外套、白色上衣、白色短褲及白色波鞋。
警方呼籲，任何人如有該失蹤女子的消息或曾見過她，請致電2860 1040或9886 0034，或電郵至[email protected]與港島總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。
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