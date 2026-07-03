屯門中學男生校園內暈倒送院 警員校內蒐證調查原因
更新時間：17:50 2026-07-03 HKT
發佈時間：17:50 2026-07-03 HKT
發佈時間：17:50 2026-07-03 HKT
屯門醫院今日（7月3日）下午近3時有人報案，表示一名年約16歲中學男生較早時在校園內暈倒，隨後被送往醫院救治。目前確實案發原因仍在調查，有警員於屯興路一所中學蒐證，消息指男生較早時曾被人推跌。
屯門官立中學表示，今日下午有學生在校內不適送院一事，校方已知悉並關注跟進。學校在事發後已即時通知家長，並派員到醫院跟進及提供支援。同時，校方已啟動危機處理小組，為校內有需要的師生提供輔導。校方現階段沒有進一步資料補充。
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