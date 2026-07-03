警搜查砵蘭街淫竇 拘47歲管理人

旺角警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，今日（7月3日）中午在區內展開代號「搜鷁」的掃黃行動，突擊搜查砵蘭街一單位，搗破一個懷疑賣淫場所。行動中，人員於該單位內以涉嫌「管理賣淫場所」拘捕一名47歲姓鍾本地男子，他已被控一項「管理賣淫場所」罪，案件將於7月17日上午在西九龍裁判法院提堂。警方亦在該單位內檢獲一些證物，包括記帳簿、避孕套、毛巾等。

根據香港法例第200章第139條《經營賣淫場所》，任何人將任何處所、船隻或地方經營作賣淫場所；或管理或協助管理，或以其他方式掌管或控制經營作賣淫場所的處所、船隻或地方，即屬犯罪，一經定罪，最高刑罰可處罰監禁十年。此外，警方呼籲市民守法，嚴格遵守相關規例。警方將繼續嚴正執法，打擊各項非法活動。

警方以涉嫌「管理賣淫場所」拘捕一名47歲姓鍾本地男子。

警方亦在該單位內檢獲一些證物，包括記帳簿、避孕套、毛巾等。