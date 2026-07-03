愛民邨23歲女住戶遭伸手入氣窗摸臉 警拘25歲男街坊涉企圖非禮

愛民邨一名女住戶前日（7月1日）在家中熟睡期間，被走廊一名陌生男子伸手入屋摸面非禮。她其後報警求助。警方今（3日）回覆時表示，昨日（2日）在紅磡區拘捕一名25歲男子，涉嫌「企圖非禮」。據了解，受害人與被捕男子並不相識，但為樓上樓下的街坊。

警方指，7月1日接獲一名女子報案，指在紅磡忠孝街一單位被一名男子觸摸臉頰。人員經調查後，昨日（2日）在紅磡區拘捕一名25歲男子，涉嫌「企圖非禮」。該男子已獲准保釋候查，須於七月上旬向警方報到。案件交由九龍城警區刑事調查隊第二隊跟進。

女事主是一名健身教練，居所為舊式公屋，其床榻鄰近向走廊的舊式氣窗。女住戶稱熟睡期間，感到有人伸手觸摸其臉部，驚醒後發現竟有陌生男子從走廊打開氣窗撥開窗簾，伸手入單位觸摸其臉龐。女事主大驚喝退疑犯，其後到警署報案求助。據悉，當時懷疑有人喝醉酒，行過受害人家中走廊外，開啟百葉窗，摸了受害人面部，其後逃去。

事主料樓上鄰居作案

女事主早前接受《星島頭條》訪問，提到疑犯身穿深紅色上衣及深色短褲，當時是向上逃走，估計是樓上單位鄰居，呼籲警方盡快將疑犯緝拿歸案。

目前，她已在單位氣窗臨時安裝鐵網遮擋，近一兩日會找朋友陪同過夜，並考慮在單位外安裝閉路電視以防萬一，稍後亦會向管理處要求封閉氣窗。