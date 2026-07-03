Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

愛民邨23歲女住戶遭伸手入氣窗摸臉 警拘25歲男街坊涉企圖非禮

突發
更新時間：15:32 2026-07-03 HKT
發佈時間：15:32 2026-07-03 HKT

愛民邨一名女住戶前日（7月1日）在家中熟睡期間，被走廊一名陌生男子伸手入屋摸面非禮。她其後報警求助。警方今（3日）回覆時表示，昨日（2日）在紅磡區拘捕一名25歲男子，涉嫌「企圖非禮」。據了解，受害人與被捕男子並不相識，但為樓上樓下的街坊。

警方指，7月1日接獲一名女子報案，指在紅磡忠孝街一單位被一名男子觸摸臉頰。人員經調查後，昨日（2日）在紅磡區拘捕一名25歲男子，涉嫌「企圖非禮」。該男子已獲准保釋候查，須於七月上旬向警方報到。案件交由九龍城警區刑事調查隊第二隊跟進。

 

女事主是一名健身教練，居所為舊式公屋，其床榻鄰近向走廊的舊式氣窗。女住戶稱熟睡期間，感到有人伸手觸摸其臉部，驚醒後發現竟有陌生男子從走廊打開氣窗撥開窗簾，伸手入單位觸摸其臉龐。女事主大驚喝退疑犯，其後到警署報案求助。據悉，當時懷疑有人喝醉酒，行過受害人家中走廊外，開啟百葉窗，摸了受害人面部，其後逃去。

事主料樓上鄰居作案

女事主早前接受《星島頭條》訪問，提到疑犯身穿深紅色上衣及深色短褲，當時是向上逃走，估計是樓上單位鄰居，呼籲警方盡快將疑犯緝拿歸案。

目前，她已在單位氣窗臨時安裝鐵網遮擋，近一兩日會找朋友陪同過夜，並考慮在單位外安裝閉路電視以防萬一，稍後亦會向管理處要求封閉氣窗。

 

最Hit
珍惜生命│大圍一小學內男子墮下 當場死亡
00:51
珍惜生命│大圍一小學內男子墮下 當場死亡
突發
5小時前
網民熱捧迪卡儂$39「神背囊」！超輕量設計包10年保養 可容納13吋電腦
網民熱捧迪卡儂$39「神背囊」！超輕量設計包10年保養 可容納13吋電腦
生活百科
23小時前
康子妮剖白與林曉峰離婚後獨居 遇壓力想尋死 談及前夫揭真實關係 暗示有追求者卻難發展
康子妮剖白與林曉峰離婚後獨居 遇壓力想尋死 談及前夫揭真實關係 暗示有追求者卻難發展
影視圈
6小時前
曾志偉另起爐灶籌組新公司 傳聞藝人名單曝光 睇中多位TVB舊將 蔡思貝苟芸慧加盟？
曾志偉另起爐灶籌組新公司 傳聞藝人名單曝光 睇中多位TVB舊將 蔡思貝苟芸慧加盟？
影視圈
21小時前
世界盃2026｜拉莫斯94分鐘絕殺 克羅地亞102分鐘「絕平」食詐糊 葡萄牙2:1戲劇性淘汰克羅地亞
世界盃2026｜拉莫斯94分鐘絕殺 克羅地亞102分鐘「絕平」食詐糊 葡萄牙2:1戲劇性淘汰克羅地亞
足球世界
6小時前
新手「上車」裝修必睇 師傅拆解3大港人「後悔設計」 開放式廚房係噩夢？ 揭「零縫隙衣櫃」駭人真面目｜Juicy叮
新手「上車」裝修必睇 師傅拆解3大港人「後悔設計」 開放式廚房係噩夢？ 揭「零縫隙衣櫃」駭人真面目｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
移加4年返港變「失憶」 住十幾年慈雲山連旺角都話唔識 網民拆解扮嘢背後心理 全因「呢件事」作祟｜Juicy叮
移加4年返港變「失憶」 住十幾年慈雲山連旺角都話唔識 網民拆解扮嘢背後心理 全因「呢件事」作祟｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操刀設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操刀設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
家居裝修
2026-07-01 06:00 HKT
方媛入馬場遭「差別待遇」？「港版林志玲」劉子儀P圖惹禍認衰刪文：純屬疏忽非刻意
方媛入馬場遭「差別待遇」？「港版林志玲」劉子儀P圖惹禍認衰刪文：純屬疏忽非刻意
影視圈
4小時前
19歲青年入行做保安！引大批過來人讚「少走彎路」 同行分享月薪破3萬：升上去真係有得做
19歲青年入行做保安！引大批過來人讚「少走彎路」 同行分享月薪破3萬：升上去真係有得做
生活百科
2026-07-02 12:15 HKT