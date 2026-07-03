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美莎克｜港鐵輕鐵良景站附近塌樹 服務一度暫停

突發
更新時間：15:39 2026-07-03 HKT
發佈時間：15:07 2026-07-03 HKT

熱帶氣旋美莎克影響下，一號戒備信號及黃雨警告生效，猛烈陣風吹襲香港。港鐵今日（7月3日）下午3時01分表示，受塌樹影響，良景站附近的輕鐵服務暫停。港鐵人員趕至處理事件，至下午3時35分，港鐵稱塌樹已清理好，輕鐵服務逐步回復正常。

受塌樹影響期間，有輕鐵路綫改道，包括505綫往三聖方向不停青松站至新圍站；507綫不停新圍站至田景站；615綫及615P綫往屯門碼頭方向不停青松站至新圍站。其間，港鐵安排免費接駁巴士來往屯門站及兆康站，途經輕鐵新圍站及良景站接載乘客。

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