Save Lily｜「非常父母」到警署轉擔保 曾生指Danny健康欠佳 疑不適應收容所生活

被外界稱為「非常父母」的曾先生及關小姐，早前涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕，今（3日）晨11時許，二人分別到長沙灣警署及紅磡警署轉擔保，他們對兩子女情況的憂心勝於對官司纏身，表示在收容所的幼子Danny健康狀況欠佳，並擬打官司爭取女兒Lily的撫養權，盼她回港一家團聚。

曾先生表示，由於Danny身上沒有傷痕及營養不良，不擔心會被起訴。昨日到收容所探視Danny，雖然Danny的疾病已經痊癒，但從照顧者角度看，Danny的健康狀況仍然欠佳，例如頭髮稀疏欠光澤，面部出現紅疹、活動能力大不如前，似乎欠缺運動。他認為Danny是不適應收容所生活而容易生病。

曾又說，社署允許增加探視時數至每周兩次及每次1.5小時，證明署方對他們的評估愈趨正面。他們會積極配合調查，希望釋除對他們醫療態度的疑慮。

關小姐表示，Danny十分喜歡人奶，在餵食母乳的過程中，可以發展嬰兒與父母的關係，尤其嬰兒可從母親懷中得到安撫，而非單純的營養。惟母親若非恆常餵母乳，會影響身體，即使揼奶儲存，亦有衛生問題。

至於女兒Lily，曾先生續稱已委任律師爭取女兒的撫養權，而瑞典移民局早於2024年2月29日已確認Lily為中國公民及香港永久居民，以及只在瑞典短暫停留，唯瑞典社福局一直未有根據相關法例通知中國或香港當局Lily的監護令，而且未有為Lily申請中國藉及香港永久居民身份。

他稱，根據瑞典移民局的最佳利益評估，香港有完善的兒童保護制度，香港當局有能力保護Lily及協助她與家人團聚及適應香港生活。在香港成長，才能保障她學習自身語言及文化的權利。瑞典當局延遲21個月，未有執行瑞典移民上訴法院經终審Lily的遣返令，造成既定事實，使Lily與原生家庭斷絕來往及與寄養家庭建立關係。