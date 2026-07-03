珍惜生命│大圍36歲男子小學內墮斃 據悉並非員工 凌晨翻牆潛入校園

大圍積福街38號一間小學， 今（3日）早上7時57分，一名男子被發現倒臥在校園內地面，懷疑由高處墮下。警方救護員接報到場，證實36歲姓薛男事主當場不治。據悉，事主為區內街坊，非學校員工，早於今日凌晨2時許翻墻潛入校園。

現場所見，多名警員在校園內調查，遺體被帳篷遮蓋，旁邊遺下一對膠涼鞋，事件未影響學生返校參與活動。消息指，事主為大圍街坊，並非學校員工，閉路電視顯示他在今日凌晨2時許翻牆潛入學校，並行到六樓圖書館外走廊，至清晨5時許倒地。

警方初步調查，未發現打鬥痕跡或遺書，其後向其家人了解，得悉事主患思覺失調，有覆診紀錄，亦受金錢問題困擾，惟至昨晚（2日）未見異樣。目前警方仍在跟進案件。

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