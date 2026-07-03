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珍惜生命│大圍一小學內男子墮下 當場死亡

突發
更新時間：09:49 2026-07-03 HKT
發佈時間：09:49 2026-07-03 HKT

大圍積福街38號一間小學， 今（3日）早上7時57分，一名男子被發現倒臥在校園內地面，奄奄一息，懷疑由高處墮下。警方及救護員接報到場，經檢驗後證實年約30多歲男事主當場不治。其遺體由帳篷遮蓋，旁邊遺下一對膠涼鞋，警方在場調查。現場消息稱，事主非學校教職員，住九龍區，不知何時潛入學校。

今日小學有活動進行，部分學生需回校，事件暫未有影響活動。

  防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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