珍惜生命│黃埔花園外傭單位內上吊 昏迷送院亡
更新時間：09:26 2026-07-03 HKT
發佈時間：09:26 2026-07-03 HKT
發佈時間：09:26 2026-07-03 HKT
今（3日）早上7時55分，黃埔花園5期青樺苑一單位內，一名年約30多歲外籍女傭在單位內上吊自殺。救援人員接報到場，將外傭解下，她已陷入昏迷，被送往伊利沙伯醫院，惜經搶救後證實不治。警方正調查其輕生原因。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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