珍惜生命︱大角咀女子飛墮平台 昏迷送院不治

大角咀發生懷疑墮樓事件。今日（3日）早上6時20分，福全街20-28號福興大廈一名女子被發現倒臥平台，並陷入昏迷，懷疑從高處墮下。救援人員接報到場，將事主送往廣華醫院，惜經搶救後證實不治。

警方初步調查顯示，女事主從上址大廈13樓走廊一躍而下。警方正調查其墮樓原因。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service