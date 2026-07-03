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觀塘63歲黑絲女 300元誘「放蛇」警性交易被捕

突發
更新時間：11:04 2026-07-03 HKT
發佈時間：07:18 2026-07-03 HKT

觀塘警區人員今日（3日）在區內打擊街頭賣淫活動，警員在物華街、輔仁街及康寧道等多個賣淫黑點執法，期間拘捕一名63歲姓彭本地女子，涉嫌「為不道德目的而唆使他人」，她現正被扣留調查。她被帶上警車時，身穿長外套、黑絲襪、波鞋，雖年屆6旬，打扮時尚年輕。

據了解，警方觀塘警區特別職務隊今日凌晨於觀塘區進行掃黃行動，行動期間，臥底警員於觀塘輔仁街與物華街交界發現彭女徘徊。彭女主動接近放蛇警，向其打招呼，並以300港元提供性服務。隨後，彭女帶臥底警員前往觀塘輔仁街建豐大廈一單位。

到達上址後，警員表露身份，並通知特別職務隊同僚到場支援。彭女當場以涉嫌「為不道德目的而唆使他」被捕。由觀塘警區特別職務隊跟進調查。

警方重申，任何人在公眾地方或在公眾可見的情況下，為不道德目的而唆使其他人，或者因不道德目的唆使其他人而在公眾地方遊蕩，即屬違法。這項罪行的最高刑罰是監禁6個月及罰款一萬元，警方呼籲市民切勿以身試法。

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