世界盃｜海關打擊冒牌波衫連破38案拘9人 揭部分青少年知識產權觀念薄弱

世界盃熱潮席捲全港，海關近日就相關侵權活動展開執法行動，共偵破38宗案件，檢獲球衣等23萬件懷疑冒牌貨品，行動中拘捕9人，當中4人為18歲或以下青少年。海關指出，今年涉及侵權活動被捕的青少年人數有顯著上升趨勢，部分人因欠缺知識產權及法律觀念，在未知閒置物品是否正貨的情況下，通過網上買賣平台轉售而墮入法網，亦有人抱持僥倖心態，企圖透過出售冒牌貨圖利。

海關自今年5月26日起展開代號「鋼門」的執法行動，從網上巡查、跨境堵截、本地市面三大方向打擊與世界盃有關的侵權活動，及至昨日偵破38宗案件，檢獲約23萬件懷疑冒牌物品，包括世界盃參賽國家隊球衣、球鞋及足球等，市值高達1.56億元，行動中拘捕9人，當中8人涉嫌透過網上平台售賣冒牌球衣。

海關版權及商標科技罪案調查組指揮官吳家俊指出，4名被捕人為18歲或以下青少年，其中最年輕被捕者僅15歲，他想將家中閒置的二手球衣經網上平台轉售圖利，惟未有核實球衣的真偽。

談及近年涉及侵權活動被捕的18歲或以下青少年，吳家俊指近期呈上升趨勢，其中2024及2025年全年分別只有1和2人被捕，然而今年僅過半年，已大幅增至5人，但未有跡象顯示不法集團在背後僱用這些青少年。

除了世界盃周邊商品，涉案冒牌物品包括服飾、名牌香水、護膚品及手錶，當中有17歲青年在網上售賣冒牌手袋。吳家俊分析被捕青少年人數呈上升趨勢的三大原因，首先是誤信網絡隱蔽性及網上二手買賣平台普及化帶來便利；其二是大型體育盛事的舉行為周邊商品帶來龐大商機及需求，部分青少年打算利用暑假空檔轉售冒牌物品如球衣圖利，例如今次行動中，涉案的冒牌球衣入手價約二、三百元，被捕人增加約三分之一的售價轉售獲利；再者，部分青少年希望出售閒置物品，卻因缺乏法律及危機意識，在未知物品真偽的情況下出售，因而誤墮法網。

海關版權及商標科技罪案調查組指揮官吳家俊指出，海關會嚴厲打擊世界盃相關侵權活動。 麥鍵瀧攝

正版球衣普遍售價上千元，一旦誤購偽冒貨損失不菲，吳家俊介紹如何分辨正牌與冒牌球衣，首先冒牌球衣的隊徽較模糊，光線照射下尤為顯著；其次是造工和剪裁，冒牌貨造工粗疏，甚至出現缺口；最後是球衣號碼，部分正版球衣的數字具立體感，冒牌貨無法仿造。

海關會繼續展開一系列宣傳，包括走進校園，以提升青少年的知識產權意識，亦會聯同網路營運商從源頭堵截網上侵權活動，今年更與兩個大型跨境電商平台簽訂合作備忘錄，阻止侵權物品流入市面。

吳強調，部分青少年存在僥倖心態，以為透過網上渠道售賣少量冒牌物品的風險極低，其實海關一宜透過大數據分析網上侵權活動，不論規模大小、手段有多隱蔽，均是無所遁形，而根據《商品說明條例》，絕無設定所謂「最低門檻」或免責數量，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可處罰款50萬元及監禁5年，青少年切勿因一時貪念賠上一生前途。

記者 麥鍵瀧