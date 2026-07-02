空運至澳洲「衣物及LED燈」藏930萬元私煙 海關截獲拘一男
更新時間：16:52 2026-07-02 HKT
發佈時間：16:52 2026-07-02 HKT
發佈時間：16:52 2026-07-02 HKT
香港海關昨日（7月1日）在香港國際機場成功堵截兩票企圖出口至澳洲的貨物，並於兩票貨物內共檢獲約184萬支懷疑私煙、125公斤懷疑製成煙草及少量懷疑另類吸煙產品，估計市值約930萬元，應課稅值約660萬元。海關拘捕一名54歲懷疑涉案男子，以及檢取一輛涉案車輛。
香港海關稅收罪案調查科稅收調查第二組蔡卓勳督察表示，昨日關員透過風險評估及情報分析，在香港國際機場貨運站挑選及查驗兩票報稱載有「衣物及LED燈」的貨物。該兩票貨物原定以空運板貨形式準備出口至澳洲。
經X光機掃描後，貨物影像顯示多處密集、形狀一致的長方體物件，與一般衣物及LED燈的影像特徵明顯不符。海關人員隨即開箱檢查，發現部分貨物外層以衣物作掩飾，而內層則藏有大量包裝整齊的懷疑私煙及加工煙草。
海關人員隨即拘捕在場的懷疑涉案貨運司機，該名男子正被扣留調查。海關亦會向法庭申請充公被用作運載私煙的車輛。初步調查顯示，涉案私煙由本地收集後集中包裝，再以空運方式走私至澳洲，企圖賺取可觀利潤。海關相信這次行動已經成功瓦解一條出口私煙的走私鏈。海關會繼續追查私煙的來源，不排除會有更多人被捕。
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