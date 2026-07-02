假冒HA Go短訊｜大學教師被騙34萬元 誤信「月費逾千自願醫保生效」
更新時間：15:08 2026-07-02 HKT
發佈時間：15:08 2026-07-02 HKT
發佈時間：15:08 2026-07-02 HKT
警方表示，一名50歲大學教師收到假冒「HA Go」短訊，指其已申請自願醫保計劃，即將每月扣款逾千元。事主回撥電話後，操流利廣東話的騙徒假扮客服，指示以WhatsApp溝通，並要求進行「虛擬轉帳」以取消會籍。騙徒發出假冒銀聯網站，事主先轉帳34萬元，其後再被要求轉4.2萬元，察覺有異後報警。
警方呼籲市民，小心假冒「HA Go」和「eHealth（醫健通）」的釣魚短訊，強調官方短訊必有「#」號（#HA Go / #eHealth），沒有「#」號一律警惕；切勿點擊短訊內連結、回撥不明電話，或向可疑網站提供任何個人/銀行資料；騙徒可能說流利廣東話，甚至與你視像通話「指導」轉帳，切勿相信；「試用期結束、即將自動扣費」是騙徒常見手法，見到即提高警覺。
警方又指出，醫管局如需致電市民，一般會由職員親自來電並提供資料核實身份，並正分階段轉用18285或18286作為來電顯示開頭；如有懷疑，即致電「防騙易18222」熱線查詢。
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