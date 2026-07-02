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何文田奪命工傷│死者胞姊和阿姨現場拜祭 場面哀傷

突發
更新時間：14:40 2026-07-02 HKT
發佈時間：14:40 2026-07-02 HKT

何文田挖泥機翻側奪命工傷，姓陳（41歲）男雜工走避不及被墮下的鐵通壓斃，今（2日）午2時左右，死者的胞姊和阿姨在場進行法事，道士誦經唸咒，家屬上香及獻上鮮花，場面哀傷。

據工業傷亡權益會透露，死者未婚，與母親同住，他是一家的經濟支柱。事發後死者的母親失去依靠，家人亦質疑地盤出現安全問題，盼公司關注情況並交代事件。地盤承建商已聯絡家屬，提供恩恤援助。

事發於周一（29日）早上9時42分，涉事的何文田自由道4號地盤內，一部挖泥機吊起鐵通，但其間突然翻側，鐵通墮下壓着41歲姓陳男雜工。當時挖泥機在吊運20至30條鐵通，陳男與另一工友在旁協助，突然間挖泥機失去平衡，陳男走避不及被鐵通壓中。他當場頸部頭部重創昏迷，救護員趕至將他送往廣華醫院，惜經搶救後不治。意外中負責操控挖泥機的29歲姓謝男工友，亦右前臂及膝頭擦傷，一併送院治理。

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