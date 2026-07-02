觀塘裕民坊地盤爆食水管 馬路變「黃河」 水務署：未影響民居商戶供水

因工程封閉的觀塘裕民坊，今（2日）午1時許有食水管爆烈，大量黃泥水湧出，不但淹浸裕民坊同仁街工地，就連觀塘道迴旋處也被波及。因積水太深，地盤內有挖泥機被淹浸，附近道路汽車駛過時激起大片水花。水務署已派人搶修關水掣，現場附近民居商戶供水未受影響。

水務署表示，就今日下午觀塘裕民坊市區重建局一地盤内的水管滲漏事故，經署方派員了解後，初步懷疑事故與該地盤承建商的工程有關，導致滲漏，該水管用作供應食水予裕民坊建築地盤。

水務署續指，在關上水掣後，現場已停止湧水。在清理現場後，附近一帶的交通已恢復正常。事故未有對附近居民及商戶的食水供應造成影響。該署工程團隊正全力進行水管維修。

觀塘裕民坊及同仁街的行車道已於上月28日凌晨零時起封閉，以配合「觀塘市中心2.0」項目最後一期發展的地下管線改道工程。多條巴士線及小巴線要改道，路面有水馬圍封。