上任四周年回顧保安局工作 局長鄧炳強：充滿挑戰但無比充實

保安局局長鄧炳強今日（7月2日）在社交媒體以「安全為本 • 民生為先」為題發文，回顧他上任四年以來的工作。他表示，自四年前出任保安局局長一職，深感責任重大，雖然充滿挑戰，但無比充實。維護國家安全一直是保安局的首要責任，在中央的支持與行政長官領導下，他和團隊以《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書為指路明燈，堅守憲制責任，完善法律制度和執行機制，為「一國兩制」的高質量發展建立起堅固屏障。

談到滅罪應急方面，鄧炳強指，相比四年前上升的趨勢，保安局透過善用科技打擊詐騙等罪行，香港整體罪案數字較去年下跌5.9%。執法部隊亦持續引入先進警政治理模式，推動「銳眼計劃」和「智慧海關藍圖」等，強化防罪滅罪網絡； 今年1月1日《保護關鍵基礎設施（電腦系統）條例》正式生效，局方亦發布了實務守則，有效提升香港關鍵基礎設施的網絡安全。局方同時全面防範毒品犯罪及加強消防治理，守護市民安全。

在便民利商上，鄧炳強續稱，保安局全面優化出入境政策，致力推動雙向便利。針對本地出入境，局方積極推動智慧通關，又推出了「口岸通」平台、港澳互用二維碼、「非觸式e-道」、「容易飛e-道」，以及首個「無感通關」試點。非中國籍香港永久性居民亦可以用卡式證件，令他們可以多次往返內地。同時保安局亦提升旅客出入境待遇，包括放寬東盟及中亞國家多次訪港簽證門檻，增設東盟團體「快簽」，並將「短期訪客計劃」恆常化、推出「特邀人士入境便利計劃」。該等措施令市民和旅客從商旅遊都更安心便利，全方位促進香港同內地以及國際的交流合作。

鄧炳強強調，四年以來，保安局與轄下紀律部隊努力說好香港，積極參與和舉辦國際活動，令世界見到這座城市的安全和活力。展望未來，保安局會做好香港特區第一個五年規劃的指引，繼續致力提升公共安全、網絡系統安全、大型活動管理能力，以及提升制度保障和各類風險的應對能力。唯有堅持「安全為本、民生為先」，香港才可以在穩定和繁榮之中不斷邁步向前。