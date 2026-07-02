塘尾道命案｜內情曝光 5名男同志進行Chem Fun發生意外 警檢獲大批毒品及偉哥

旺角塘尾道22號長輝大廈周三（1日）下午發生命案，一名45歲姓陳男子被發現赤祼倒臥於單內，經送院後死亡，警方事後拘捕4人。案件的內情進一步曝光，相信是一群男同性戀者進行Chem Fun，在性愛玩樂期間吸食毒品提升性興奮時發生意外。

相關新聞：旺角塘尾道男子疑遭友人利剪襲擊 昏迷送院亡 警持盾牌登樓拘兇手

據了解，警方於昨午接獲一名35歲姓何男子報案後，西九龍總區衝鋒隊人員趕到現場，發現陳男於單位內赤裸並失去知覺，當時單位內只有何男。其後另一名58歲姓陳男子返回單位接受調查。案發單位內極之凌亂，人員在現場找到多種毒品，包括氯胺酮、冰毒、大麻、威而鋼(偉哥)及液態搖頭丸（G水)）。警方經調查後，以涉嫌「襲擊及販運危險藥物」拘捕何男，並以涉嫌「襲擊及服食/注射危險藥物」拘捕陳男。

其後人員經深入調查，再於今日凌晨在兩名分別53歲姓李和48歲姓盧男子的住所，以涉嫌「服食/注射危險藥物」將兩人拘捕。據悉，死者與4名被捕人是透過一個男同志的社交軟件「Grindr」認識。死者與何男認識比較深，其餘眾人都不相熟。何男獨居，經常於案發現場內舉行多人同志性交派對涉及毒品。

至昨日早上，有人再次於案發現場舉行性愛派對，其間死者突然情緒激動，並攻擊何男及盧男。其後盧男與另一人穿回衣服離開單位。當時死者仍然清醒，身上沒有致命性的創傷或骨折，案件交由旺角警區重案組第二隊負責調查。

相關新聞：塘尾道命案｜據悉死者赤裸昏迷客廳 警搜屋檢獲偉哥及毒品

根據香港基督教服務處編撰《Chem Fun 友人支援手冊》介紹，Chem Fun是指男男接觸者發生性接解觸時，透過毒品提升性歡愉的感覺，並從中找尋身份的認同及與他人連繫，多集中在男同志社群。Chem Fun常用的藥物(毒品)組合，為冰、Popper、偉哥、G水及Foxy等。

相關新聞：紅磡邨命案│死者任會計師 與兩男疑犯為性伴侶關係 愛玩毒品性愛派對

類似事件已非首次，2024年6月10日，任職會計師的姓余（49歲）男子，與姓彭（54歲）及姓張（51歲）男子維持伴侶關係，偶爾到彭租住的紅磡邨紅昇樓單位舉行「毒品性愛派對」。

當晚，余男到上址參加派對，與彭男吸食冰毒及液態搖頭丸（GHB，又稱迷姦水）後性交，完事後，余欲睡躺在床上休息，其後被發現不省人事，送院搶救後不治。警方在場檢獲少量懷疑冰毒，拘捕彭男及張男。