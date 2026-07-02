何文田奪命工傷│挖泥機翻側壓斃男雜工 家屬傷心認屍

周一（6月29日）何文田自由道4號一地盤發生奪命工業意外，一部挖泥機吊運鐵通時突然翻側，鐵通墮下壓斃一名41歲姓陳男雜工。今日（7月2日）早上，死者的姐姐、姐夫和姨姨共3名家屬到葵涌殮房認屍，惟死者的母親因心情尚未平伏，並未到場。眾親友傷心認屍後默然離開，下午將返回地盤進行拜祭。

工業傷亡權益會派員陪同死者的家屬認屍，據工會引述死者的家屬透露，死者未婚，與母親同住，他是一家的經濟支柱。事發後死者的母親失去依靠，家人亦質疑地盤出現安全問題，盼公司關注情況並交代事件。地盤承建商已聯絡家屬，提供恩恤援助。

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事發於周一早上9時42分，涉事的何文田自由道4號地盤內，一部挖泥機吊起鐵通，但其間突然翻側，鐵通墮下壓着41歲姓陳男雜工。當時挖泥機在吊運20至30條鐵通，陳男與另一工友在旁協助，突然間挖泥機失去平衡，陳男走避不及被鐵通壓中。他當場頸部頭部重創昏迷，救護員趕至將他送往廣華醫院，惜經搶救後不治。意外中負責操控挖泥機的29歲姓謝男工友，亦右前臂及膝頭擦傷，一併送院治理。

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