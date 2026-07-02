荃灣夫婦爭執 躁男衣架襲妻 踢傷12歲繼子被捕

荃灣發生家庭暴力事件，事發於昨晚（1日）約6時52分，警方接獲一名12歲男童報案，指在荃灣青山公路—荃灣段398號一單位內，其38歲母親與姓楊（51歲）繼父因瑣事發生爭執。其間男童與母親懷疑遭人施襲，男童腹部被踢傷，母親則被人用衣架打傷頭部、腹部及手部。

警員接報到場後，經初步調查，以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」及「普通襲擊」拘捕該名51歲男子，案件交由荃灣警區刑事調查隊第六隊跟進。兩名傷者清醒，由救護車送往仁濟醫院治理。

案件交由荃灣警區刑事調查隊第六隊跟進。

據了解，被捕男子任職地盤工人，與任職酒店業的姓陳妻子於2024年12月結婚，並與20歲女兒及12歲兒子同住。事發時陳婦下班後回家，其丈夫身處客廳，處於醉酒狀態，其間他突然以手機失竊為由，與陳婦發生爭執，繼而施襲，並踢傷兒子。案件交由荃灣警區刑事調查隊第六隊接手跟進。