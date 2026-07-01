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珍惜生命｜觀塘紀律部隊宿舍男子墮平台 昏迷送院搶救

突發
更新時間：23:39 2026-07-01 HKT
發佈時間：23:39 2026-07-01 HKT

周三（1日）9時許，警方接獲一名女子報案，指其父親在將軍澳道4號、觀塘紀律部隊宿舍高處墮下，倒臥在大廈平台位置。

救援人員趕至現場，男子陷入昏迷，救護員將其送往聯合醫院搶救。警方正調查事件。

消防員趕至現場將傷者救下。曾志恆攝
消防員趕至現場將傷者救下。曾志恆攝
觀塘紀律部隊宿舍男子墮平台，救護員將其送往聯合醫院搶救。曾志恆攝
觀塘紀律部隊宿舍男子墮平台，救護員將其送往聯合醫院搶救。曾志恆攝

防止自殺求助熱線：

 

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

 

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