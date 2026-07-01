珍惜生命｜觀塘紀律部隊宿舍八旬翁墮平台 昏迷送院不治

周三（1日）9時許，警方接獲一名女子報案，指其姓許（84歲）父親在將軍澳道4號、觀塘紀律部隊宿舍高處墮下，倒臥在大廈平台位置。

救援人員趕至現場，男子陷入昏迷，救護員將其送往聯合醫院搶救，惟最終宣告不治。警方於現場沒有檢獲遺書。死因有待驗屍後確定。

消防員趕至現場將傷者救下。曾志恆攝

觀塘紀律部隊宿舍男子墮平台，救護員將其送往聯合醫院搶救，惟最終不治。曾志恆攝

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

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