機場海關連拘泰國抵港兩男女 檢400萬元大麻花

香港海關周三（7月1日）在香港國際機場偵破兩宗行李藏毒的販毒案件，檢獲約23公斤懷疑大麻花，市值約400萬元，並拘捕兩名涉案人士。

首宗案件涉及一名上午從泰國曼谷經印尼雅加達飛抵本港的38歲中國籍男旅客。海關人員替他清關時，在其寄艙行李內發現約13公斤的懷疑大麻花，遂把該名男子拘捕。

海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動。資料圖片

第二宗案件涉及一名下午從泰國布吉飛抵本港的333歲本地女旅客。海關人員在清關期間，在其寄艙行李內發現約10公斤的懷疑大麻花，遂把該名女子拘捕。兩宗案件仍在調查中。

海關會繼續根據情報分析，及風險管理原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，加強打擊跨境販運毒品活動；同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。