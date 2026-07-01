愛民邨怪漢伸手入氣窗摸臉 女住戶驚醒報案 憂慮如持刀後果嚴重
更新時間：20:16 2026-07-01 HKT
發佈時間：20:16 2026-07-01 HKT
發佈時間：20:16 2026-07-01 HKT
愛民邨一名女住戶，今日（7月1日）較早時在家中熟睡。女事主居所為舊式公屋，其床榻鄰近向走廊的舊式氣窗。女住戶表示熟睡期間，感到有人伸手觸摸其臉部，因而大驚被嚇醒，其後發現有人竟然從走廊撬開氣窗撥開窗簾，伸手入單位觸摸其臉龐。女事主大驚喝退疑犯，其後到警署報案求助。
女事主是一名健身教練，她在社交平台發帖及開直播講述事件，表示自幼居住愛民邨，事發時自己家人和男朋友都不在家，事後至今仍有餘悸，直言「如果（疑犯）攞住把刀，我今日開唔到Live」。
事主料樓上鄰居作案
女事主亦接受《星島頭條》訪問，提到疑犯身穿深紅色上衣及深色短褲，當時是向上逃走，估計是樓上單位鄰居，呼籲警方盡快將疑犯緝拿歸案
目前，她已在單位氣窗臨時安裝鐵網遮擋，近一兩日會找朋友陪同過夜，並考慮在單位外安裝閉路電視以防萬一，稍後亦會向管理處要求封閉氣窗。
最Hit
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
2026-06-30 10:45 HKT
夏日雨季1方法免費借遮！全港逾80個雨傘借還點 18歲以上就借得 網民盛讚：又長又輕
2026-06-30 16:25 HKT