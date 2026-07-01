Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

塘尾道命案｜據悉警搜屋檢獲偉哥及毒品 死者被發現時赤裸昏迷客廳

突發
更新時間：22:17 2026-07-01 HKT
發佈時間：18:48 2026-07-01 HKT

旺角塘尾道22號長輝大廈今日（7月1日）下午近3時發生命案，一名40多歲男子送院搶救不治。據了解，報案人為一名30多歲男子，事後表示該單位為他居住，兩名爭執男子為他的朋友，分別40多歲及50多歲。他報稱，兩名朋友今日上門探訪，其間爆發衝突，當中有人持利剪襲擊對方，於是報案。

據悉死者傷勢輕微

警方到場後，發現40多歲男子赤裸在客廳昏迷，有微弱呼吸，隨即將他送往廣華醫院，可惜最終搶救無效不治。警方在單位蒐證期間發現「偉哥」及毒品，另初步檢查死者身體、頭部及手腳有輕微傷勢。目前，警方已拘捕報案人及50多歲疑犯，目前死者確實死因仍待調查。

相關報道：旺角塘尾道男子疑遭友人利剪襲擊 昏迷送院亡 警持盾牌登樓拘兇手

最Hit
旺角男子遭友較剪插傷 重創不治 警持盾牌登樓拘兇手
00:47
旺角塘尾道男子疑遭友人利剪襲擊 昏迷送院亡 警持盾牌登樓拘兇手
突發
4小時前
父母轟「遠過機場」拒幫手湊B 港媽首派東涌公屋陷家庭大戰 網民一句神回點醒當事人｜Juicy叮
父母轟「遠過機場」拒幫手湊B 港媽首派東涌公屋陷家庭大戰 網民一句神回點醒當事人｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操力設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操力設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
家居裝修
16小時前
郭羨妮14歲女兒Kylie近照曝光 金髮露肩擁逆天美腿 瓜子臉精緻五官網民驚嘆：時間真係閃電快
郭羨妮14歲女兒Kylie近照曝光 金髮露肩擁逆天美腿 瓜子臉精緻五官網民驚嘆：時間真係閃電快
影視圈
7小時前
非份之罪丨劇情神似「Save Lily」？吳啟華演「魔鬼父親」 禁錮親女改編自2015年真事
非份之罪丨劇情神似「Save Lily」？吳啟華演「魔鬼父親」 禁錮親女改編自2015年真事
影視圈
5小時前
珍惜生命︱自殺南韓女消防員遭欺凌細節曝光 15個月內陪酒24次被要求坐兩男長官中間
珍惜生命︱自殺南韓女消防員遭欺凌細節曝光 15個月內陪酒24次被要求坐兩男長官中間
即時國際
20分鐘前
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-30 10:45 HKT
黃錦輝酒駕│案發過程曝光 中大校園內撞兩車不顧而去 涉4宗罪被捕
01:54
黃錦輝酒駕│案發過程曝光 中大校園內撞兩車不顧而去 涉4宗罪被捕
突發
5小時前
夏日雨季1方法免費借遮！全港逾80個雨傘借還點 18歲以上就借得 網民盛讚：又長又輕
夏日雨季1方法免費借遮！全港逾80個雨傘借還點 18歲以上就借得 網民盛讚：又長又輕
生活百科
2026-06-30 16:25 HKT
胡定欣談造人進度：應該造唔到 西葡旅遊唔當蜜月 與醫生老公旅行冇機會實行生B大計
07:56
胡定欣談造人進度：應該造唔到 西葡旅遊唔當蜜月 與醫生老公旅行冇機會實行生B大計
影視圈
4小時前