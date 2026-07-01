塘尾道命案｜據悉死者赤裸昏迷客廳 警搜屋檢獲偉哥及毒品

旺角塘尾道22號長輝大廈今日（7月1日）下午近3時，一名年約45歲男子懷疑遇襲，送院搶救不治。命案初時曾傳出45歲男事主是被人以利剪襲擊致死，然而據悉隨着警方深入調查後，更多案情被披露。消息指，死者傷勢輕微，被發現時赤裸昏迷客廳，警方亦在單位檢獲「偉哥」及毒品。目前警方仍在追查死者確實死因及案發經過。

消息指，報案人為一名35歲姓何男住戶，今日較早時何男曾相約4名男友人到單位聚會，包括45歲男事主，其後部分人離開單位。隨後，男事主衝突期間昏迷，何男見狀報警求助。警方到場後，發現事主赤裸在客廳昏迷，有微弱呼吸，隨即將他送往廣華醫院，可惜最終搶救無效不治。

警方在單位蒐證期間發現「偉哥」及毒品，另初步檢查死者身體、頭部及手腳有輕微傷勢。目前，警方已拘捕35歲姓何報案人，及另一名58歲姓陳男子。警方暫時循謀殺方向調查，由旺角警區重案組跟進，惟仍待釐清死者確實死因及案發經過，包括被捕58歲男子身份。

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