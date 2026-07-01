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旺角塘尾道男子疑遭友人利剪襲擊 昏迷送院亡 警持盾牌登樓拘兇手

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更新時間：18:16 2026-07-01 HKT
發佈時間：16:06 2026-07-01 HKT

旺角塘尾道22號長輝大廈，今日(7月1日)下午近3時，有人報案指在10樓一單位內，其兩名男性友人爭執打架，其中一名40多歲男子，懷疑被對方以利剪襲擊，其後倒地昏迷。救護員接報趕至，將傷者急送廣華醫院，惜最終搶救無效不治。

現場消息指，報案男子事發時有份制服施襲者，其間同告受傷。事發後，大批警員和探員先後趕至調查蒐證，當中有警員更手持盾牌登樓。至下午5時許，警員帶走兩名黑布蒙頭男子，據悉分別是50多歲疑犯及30多歲報案人。目前案發原因仍在調查。

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