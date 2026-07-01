黃錦輝酒駕︱曾撰文倡AI打擊醉駕 指喝一兩杯酒冒險駕車追悔莫及

立法會議員黃錦輝涉酒後駕駛等4宗罪被捕，他曾經於2024年12月在報章專欄，以題為「AI打撃醉駕」撰文，提到醉駕如發生意外，傷亡的不止司機和乘客，還包括其他道路使用者；建議可以參考其他地區利用AI技術打撃醉駕。詎料他自己今次卻觸犯法例。

文章於2024年12月23日在《明報》發表，黃錦輝在文中指出，每逢佳節都是警方嚴厲打擊醉駕的時期，醉駕如發生意外，傷亡的不止司機和乘客，還包括其他道路使用者。他指內地和韓國等地，代駕非常普及，通過手機應用程式能隨時找到代駕，但香港找代駕並不容易，而聘有私人司機的車主更屬少數。

事發地點為中文大學第十一苑外室外停車場。

黃錦輝在文中續指出，許多駕駛者貪圖方便，喝了一兩杯酒後會冒險駕車回家，意外一旦發生，便追悔莫及。他指香港雖然未必是醉駕最嚴重的地方，但可以參考其他地區利用AI技術打擊醉駕。近期英國首次推出AI打擊醉駕和藥駕系統。英國警方使用配備先進 AI技術的攝影機，能夠實時分析車輛的速度、變道、煞車等行車動態，識別出潛在的醉駕和藥駕等危險駕駛行為。

他認為政府和警方可考慮引入類似的AI技術設備，針對醉駕和藥駕監控和打擊。在加强教育提升市民對醉駕危害的認識之餘，當局也可以鼓勵市場發展代駕服務，盡量減少危險駕駛的情况，讓市民安心出行，平安度過每一個佳節。