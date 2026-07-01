爆旋陀螺│灣仔會場掀搶購潮恐影響安全 代理商：7.2及7.3暫停銷售及派籌

今日（7月1日）灣仔合和商場有玩具代理商舉辦「爆旋陀螺X G1爭霸戰」，其間亦限定發售多款爆旋陀螺，吸引約500名「發燒友」到場排隊搶購。銷售活動原定一連多日舉行，但至今日下午1時許，主辦方萬信有限公司在Facebook專頁發文，期間限定店於7月2日及3日將暫停所有產品銷售及派籌。

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萬信有限公司在發文中稱，為配合商場要求人流管制及確保公眾安全，灣仔合和商場期間限定店於7月2日及3日，將暫停所有產品銷售及派籌。其後的發售安排，將於稍後公佈，呼籲市民勿到商場排隊等候。

銷售活動原本由今日起，一連多日舉行。前日（6月29日）萬信公司在Facebook專頁公布「爆旋陀螺X G1爭霸戰」，於灣仔合和商場期間限定店的現場排隊及派籌安排，指籌號只會於當天早上發放，7月1日將會發放250個籌號，7月2及3日將發放200籌號，7月4至19日的安排將於專頁日後公佈。

大會原定昨晚（6月30日）10時30分開放商場4樓的排隊區，惟有買家提早於昨午已到場並成功排隊。由於人數眾多，結果大會於晚上8點許在社交平台發出緊急通知，指基於公眾安全，商場要求大會即時「截龍」。有關做法惹來非議，大批在場人士不滿鼓譟，包圍工作人員理論，更驚動警方到場處理。

事件亦引起網上熱議，不少網民留言批評代理商的做法：「咁樣咪變咗跟規矩嘅人反而排唔到，唔跟規矩嘅全部排得到？係咪應該取消排隊？」、「聽晒你講10點半先過去排 而家9點就同我講話截左龍？」、「我地守你地規矩2230先開始，你就接受嗰班1800嘅人自己亂開條人龍？咁你定嘅規矩有咩用？」。

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