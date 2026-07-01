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19歲青年假冒特務調查員 呃5長者820萬元被捕 警檢偽造協警工作證

突發
更新時間：11:57 2026-07-01 HKT
發佈時間：11:57 2026-07-01 HKT

近日再有騙徒假冒內地官員，致電至少5名退休女長者，訛稱她們涉及內地犯罪活動，並向她們索取所謂保證金以證清白。其間更派出「特務調查員」向受害人提供手機「保持通話」，以便進一步詐騙。警方接獲報案經深入調查後，日前採取行動，以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕1名19歲無業青年，他扮演「特務調查員」角色，涉嫌與5宗「假冒官員」騙案有關，涉案金額約港幣820萬元，其中一宗最高騙款額達300萬元。行動中警方成功阻截約36萬港元的犯罪得益。

新界北總區科技及財富罪案組高級督察馮達仁講述案情時表示，6月22日警方接獲一名受害人報案，指收到不明來電，騙徒自稱為內地執法人員，指受害人涉及內地犯罪活動，騙徒除要求受害人簽署保密協議，亦要求受害人繳交保證金，受害人因擔心自己涉案，亦急於證明自己清白，不虞有詐，受害人根據騙徒的指示，去到指定地點，等候所謂特務調查人員，給予他們一個手提電話。

其後騙徒利用該手提電話，繼續與受害人保持聯絡，當騙徒獲得受害人信任後，會指使受害人將現金交予另一名所謂特務調查人員，又或指使受害人將錢轉帳到其他本地傀儡銀行戶口，其後受害人與家人商量事件後，發現被騙，於是報警。

新界北總區刑事部接案後展開調查，透過「銳眼計劃」翻查大量閉路電視紀錄，成功鎖定一名男疑犯身份，於6月29日下午，警方在觀塘區以「以欺騙手段取得財產罪」拘捕一名19歲本地無業男子。並在其住所，檢獲一張「協警」工作證，以及相信製作所謂保密協議的電腦及影印機。

被捕男子在案中扮演特務調查人員的角色，向受害人展示虛假的證件或文件，並提供一部手提電話，以搏取受害人的信任。令受害人相信他們確實涉及了內地的犯罪行為。被捕男子現正被扣留調查。

警方經調查後，發現被捕男子除牽涉上述案件外，更牽涉另外4宗同類案件，而該4名受害人均未報案，當警方接觸該4名受害人時，發現他們仍然與騙徒保持聯絡，部分受害人更準備再次過數，顯示了詐騙的過程仍在進行中。

幸好警方及時介入，在警方解釋及輔導下令受害人醒覺，成功攔截受害人有進一步損失。在該5宗案件中，5名受害人的背景相似，年齡介乎67歲至74歲的女性退休人士。五宗騙案的騙款金額共為港幣820萬元，其中最高金額的一宗騙款涉及300萬港元。

警方想藉此作出呼籲，無論內地或本地執法人員，絕對不會要求市民交收現金，或進行轉帳匯款，而在同類案件中，假扮特務的騙徒會出示虛假證件或文件，以搏取巿民信任，市民不要信以為真，應該多加核實及檢查，慎防受騙。當市民收到自稱執法人員的電話，提出相關保證金或轉帳要求，便要提高警覺。如市民有任何懷疑可致電防騙易熱線18222查詢。

警方重申，根據香港法例第210章，盜竊罪條例第17條，以欺騙手段取得財產是非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可判監10年，市民切勿以身試法。

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