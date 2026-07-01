Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中大校園私家車連撞兩車 司機為立法會議員黃錦輝 涉酒駕等4罪被捕

突發
更新時間：13:13 2026-07-01 HKT
發佈時間：04:00 2026-07-01 HKT

沙田中文大學發生涉及立法會議員的酒駕事件。警方周一（29日）接獲報案，指在中大一宿舍外發現一輛私家車，該輛私家車曾經撞向另外兩輛停泊在附近的私家車後，駛離現場。警員到場調查，涉案私家車司機其後折返現場。經初步調查，66歲本地男司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」、「不小心駕駛」、「發生交通意外後沒有停車」及「發生交通意外後沒有報案」被捕。他已獲准保釋候查，須於7月下旬向警方報到。消息透露，被捕司機為立法會議員黃錦輝。 

最Hit
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操力設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操力設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
家居裝修
8小時前
長者七一優惠！8大交通/餐飲/景點 長者咭、樂悠咭折扣 自助餐半價、蛋撻71折、$18下午茶餐
長者七一優惠！8大交通/餐飲/景點 長者咭、樂悠咭折扣 自助餐半價、蛋撻71折、$18下午茶餐
生活百科
20小時前
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-30 10:45 HKT
「播音皇帝」李我遺孀瀟湘激罕曝光 97歲生日真實狀態令人讚嘆 鶼鰈情深昔為愛同住護老院相扶持
「播音皇帝」李我遺孀瀟湘激罕曝光 97歲生日真實狀態令人讚嘆 鶼鰈情深昔為愛同住護老院相扶持
影視圈
5小時前
夏日雨季1方法免費借遮！全港逾80個雨傘借還點 18歲以上就借得 網民盛讚：又長又輕
夏日雨季1方法免費借遮！全港逾80個雨傘借還點 18歲以上就借得 網民盛讚：又長又輕
生活百科
22小時前
回歸29周年︱特區政府慶祝酒會 黎家盈驚喜現身 於太空展示區旗：祝願香港更繁榮穩定
04:01
回歸29周年︱特區政府慶祝酒會 黎家盈驚喜現身 於太空展示區旗：祝願香港更繁榮穩定
政情
5小時前
根德園幼稚園今日正式停辦 擁有60年歷史培育3萬名校友 家長感嘆：一個時代的終結
親子
18小時前
WhatsApp重大私隱更新｜新增「用戶名」無電話號碼都可對話！即睇2步預先登記搶名教學
WhatsApp重大私隱更新｜新增「用戶名」無電話號碼都可對話！即睇4步預先登記搶名教學
生活百科
2026-06-30 12:52 HKT
半小時痛失50萬！新型「真人+AI」洗腦騙局殺到 化身「假HKTVmall」陷阱 網民震驚：唔敢話唔中招｜Juicy叮
半小時痛失50萬！新型「真人+AI」洗腦騙局殺到 化身「假HKTVmall」陷阱 網民震驚：唔敢話唔中招｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
譚俊彥愛女小學畢業曬全家福  老婆顏值爆燈成焦點
譚俊彥愛女小學畢業曬全家福  老婆顏值爆燈成焦點
影視圈
2026-06-29 20:44 HKT