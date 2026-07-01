中大校園私家車連撞兩車 司機為立法會議員黃錦輝 涉酒駕等4罪被捕

沙田中文大學發生涉及立法會議員的酒駕事件。警方周一（29日）接獲報案，指在中大一宿舍外發現一輛私家車，該輛私家車曾經撞向另外兩輛停泊在附近的私家車後，駛離現場。警員到場調查，涉案私家車司機其後折返現場。經初步調查，66歲本地男司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」、「不小心駕駛」、「發生交通意外後沒有停車」及「發生交通意外後沒有報案」被捕。他已獲准保釋候查，須於7月下旬向警方報到。消息透露，被捕司機為立法會議員黃錦輝。