《香港國安法》公布實施6周年 國安號巴士宣傳啟動為期一個月

為慶祝香港特別行政區成立29周年、《香港國安法》公布實施六周年，五輛外觀配合主題的巴士將於2026年7月1日至28日期間走遍全港，而相關巴士路線可合併湊成警務處國家安全處（國安處）舉報熱線「6 271 7 171」，亦為警務處國安處及國安處舉報熱線成立六周年增添意義。警務處國安處今日（6月30日）舉辦「國安號巴士宣傳活動」啟動禮，正式展開為期約一個月的全港宣傳活動。

啟動禮於九巴九龍灣車廠舉行，由警務處國安處處長江學禮先生及警務處助理處長（國家安全）郭嘉銓先生主持，並邀請早前參與「NStudio 同心‧共創‧護國安」國安推廣計劃書比賽的得獎學生出席啟動禮。

啟動儀式後，江學禮處長及郭嘉銓助理處長帶領學生參觀九巴車廠，深入了解巴士日常運作及各項智能管理系統，包括電動巴士充電及維修、能源管理系統、化學廢物分類及回收設施，以及巴士營運辦公室及緊急事件處理等。透過實地參觀，學生了解到公共交通運輸系統在維護國家安全當中擔任著舉足輕重的角色。

江學禮處長在活動期間強調，市民的日常生活同國家安全息息相關，巴士車廠運用智能科技、能源管理及資源循環等設施，提升公共交通系統的安全及效率，在維護總體國家安全觀的「社會安全」和「資源安全」領域當中取得豐碩的成果。

而於巴士全港宣傳活動期間，市民只需成功拍攝任何一架主題巴士，並於香港警察Facebook指定貼文上回覆，加入主題標籤 #國家安全 及 #香港國安法，每天首一百名符合資格的參加者即可獲贈精美紀念品。警務處國安處呼籲市民踴躍參與活動，請持續留意香港警察Facebook專頁。

