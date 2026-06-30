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屯門安定邨37歲女住戶墮樓 送院搶救不治

突發
更新時間：16:22 2026-06-30 HKT
發佈時間：16:22 2026-06-30 HKT

屯門安定邨定德樓，今日（6月30日）早上近8時有途人報案，指發現一名女子在上址對開昏迷。救護員趕至，將女子送往屯門醫院搶救，可惜最終被證實死亡。警方經初步調查，相信死者為37歲姓馬女住戶，從上址一單位墮下。警方於現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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