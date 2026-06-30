手機維修店賣雜嘜屏幕兼冒牌零件 海關拘7店員 涉違反《商品說明條例》

海關發現市面有部分手機維修店，聲稱能提供更換相關手機品牌的全新原廠屏幕服務，價錢低於官方維修服務的一半甚至更低，但實際並非原廠貨，甚至是冒牌貨品。海關同時發現店內有偽造商標的手機零件出售，海關遂於6月26日至29日採取特別執法行動，打擊手機維修店的不良營商手法。行動中，海關偵破四宗相關案件，並拘捕7名男店員，涉嫌在提供手機維修服務時應用虛假商品說明，以及管有應用偽造商標貨品以作售賣用途，違反《商品說明條例》。

海關版權及商標調查科不良營商手法調查第一組調查主任陳亮講述案情時表示，海關留意到有部分手機維修店，以較官方低廉的價錢招徠顧客，他們聲稱提供手機屏幕更換服務，但在銷售過程中，涉嫌應用虛假商品說明，即訛稱他們所換的手機屏幕是全新的原廠產品，這是誤導消費者購買其維修服務。

海關為打擊這類違規商戶，在商標持有人協助下，展開特別執法行動，派出關員喬裝顧客放蛇，巡查多區街舖、地區商場，甚至是知名電子產品商場，行動中，海關在旺角、屯門及元朗多間店舖內，共拘捕7名涉案本地男店員，他們分別向放蛇關員聲稱，能夠提供更換相關手機品牌的全新原廠屏幕服務，收費由1000元至2000元不等，這價錢只是官方維修服務的一半甚至更低，但他們實際上所能提供的並非是原廠，甚至是冒牌螢幕。

海關相信有關商戶覷準普羅市民對專業零件的認識有限，而且在購買維修服務後，好難再拆開手機檢查零件，商戶嘗試以「搏大霧」形式，用非原廠甚至冒牌的零件，來代替原廠零件，意圖蒙騙顧客，謀取更高利潤。

以上商戶除涉嫌觸犯應用虛假商品說明的罪行外，關員亦在其店內發現有偽造商標的手機零件，包括螢幕、電池、手機背面的玻璃等，海關相信是商戶用作維修手機之用，因此，有關商戶同時涉嫌觸犯管有應用偽造商標貨品作商業售賣用途的罪。所有被捕人士已獲准保釋候查。

手機已成為香港市民日常必不可少的產品，市面上亦有大量提供手機維修或更換零件服務的店舖，海關為保障市民能獲得所聲稱的服務或產品，定會全力打擊害群之馬，保障消費者權益。

海關提醒商戶必須遵守條例的規定，商戶採購有關物品時應小心謹慎，因為售賣冒牌物品屬嚴重罪行，需要負上刑責。而消費者在購買服務或產品時，亦應光顧信譽良好的商戶，如對產品真偽有懷疑時，應向有關商標持有人，或官方代理商作出查詢。

根據條例，任何商戶將虛假商品說明應用於向消費者提供或邀約向消費者提供的服務，或任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰50萬元及監禁五年。如市民發現有懷疑違反商品說明條例，可玫電海關24小時熱線:1828080，市民亦可繼續透過其他途徑舉報罪案，包括電郵（[email protected]）、網上舉報罪案表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）。