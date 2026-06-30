打擊走私藥劑製品及針劑 海關偵破5案 檢逾4500萬元貨

香港海關針對受管制藥劑製品及針劑展開特別行動，於今年6月中旬偵破5宗案件，共檢獲逾190萬件藥劑製品和超過7,700支針劑；另外亦檢獲大批未列艙單貨物，總市值超過4,500萬元。

海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任胡雪兒表示，今年6月12日至13日，香港海關鎖定一批由日本到港、報稱載有健康食品和保健品的空運郵包，在郵包內發現大批受管製的藥劑製品，包括約4,800支減肥針劑，市值超過450萬元。海關相信該批郵包經香港再運往其他地方進行分銷。

另外，海關亦於6月15日在一艘準備前往澳門的內河船上，檢獲大批走私貨物。該批貨物報稱載有化妝品、護膚品、保健品和日用品等，人員在該批貨品內檢獲大批未列艙單和受管制物品，包括逾190萬件藥劑製品、2,900支美容針劑、137公斤雪茄產品、12件受管制瀕危活龜，以及160件電子產品，估計市值超過4,000萬元。

海關表示，留意到不法分子利用不同運輸渠道和報關手法，藉此逃避海關追查，案中檢獲的大批藥劑製品及針劑，進出口均需要許可證，相信不法分子為逃避相關法規，鋌而走險。該5宗案件仍在調查中，包括追查貨物的來源和目的地，不排除有人被捕。