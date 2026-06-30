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新界南警青衣放蛇打擊白牌車拘2司機 其中1人年屆78歲

突發
更新時間：15:07 2026-06-30 HKT
發佈時間：15:07 2026-06-30 HKT

新界南總區交通部展開打擊非法載客取酬(俗稱「白牌車」)的行動，該區交通部執行及管制組督察李勝輝講述案情時表示，交通部人員於青衣區喬裝乘客，行動中成功截獲兩部私家車非法載客取酬，當中涉及兩名本地男司機，年齡分別為47及78歲，涉嫌「利用汽車作非法出租或取酬載客用途」及「沒有第三者保險而使用車輛」被捕，兩人已獲准保釋候查。兩部涉案私家車已被扣查作進一步檢驗。

被扣查的白牌車。
被扣查的白牌車。
被扣查的白牌車。
被扣查的白牌車。
警方新界南總區交通部執行及管制組督察李勝輝講述案情。
警方新界南總區交通部執行及管制組督察李勝輝講述案情。

根據《道路交通條例》，除非汽車獲發有效的出租汽車許可證，否則任何人不得駕駛或使用車輛作出租或載客取酬之用。首次定罪可處罰款一萬元及監禁六個月，再干犯則可處罰二萬五千元及監禁十二個月。

警方呼籲市民，出行時應選擇合法公共交通工具。如搭乘相關車輛的用途為非法載客取酬，有關車輛的第三者風險保險或會失效，一旦發生意外，其他道路使用者包括乘客及行人均會失去應有保障。

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