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FV牌七人車中環強行左轉 無視行人安全 警循不小心駕駛調查

突發
更新時間：12:26 2026-06-30 HKT
發佈時間：12:26 2026-06-30 HKT

近日網上瘋傳一段車Cam片段，顯示一輛掛有「FV」車牌的內地七人車在中環無視交通標誌，沿租庇利街駛至與德輔道中交界時，無視路口的禁止左轉標誌，強行扭軚轉彎，並衝向行人過路處，險象環生。警方今日（30日）表示，高度關注近日網上流傳的一段片段，港島總區交通部主動介入調查，經初步調查及翻查相關片段後，已於日前鎖定涉案車輛及司機身份，目前正循「不小心駕駛」方向作進一步調查。

涉事FV七人車一度打右燈欲想換線但不果。網片截圖
涉事FV七人車一度打右燈欲想換線但不果。網片截圖
七人車強行扭軚轉彎。網片截圖
七人車強行扭軚轉彎。網片截圖
七人車強行左轉，途人紛紛走避。網片截圖
七人車強行左轉，途人紛紛走避。網片截圖

事發於上周二(23日)中午12時，正值中環鬧市午膳時間。一輛白色掛有「FV」車牌的七人車駛至中環租庇利街與德輔道中交界的十字路口時，涉嫌無視「不准左轉」的交通標誌強行左轉，並駛入正亮着綠色人像燈號的行人過路處，危及正在橫過馬路的市民。雖然後方司機鳴響號警告，但涉事司機依然故我。當時斑馬線上擠滿橫過馬路的途人，七人車仍直闖過路處，大批途人被迫停步閃避，非常驚險。

警方呼籲，任何人如目擊事發經過或持有相關路段片段，請致電3661 1620與港島總區交通部報案室聯絡，以協助警方作進一步調查。

 

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