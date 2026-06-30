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九龍城奪命小巴｜食環督察命喪輪下 親屬認屍黯然離去

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更新時間：12:38 2026-06-30 HKT
發佈時間：12:38 2026-06-30 HKT

周日（28日）九龍城裁判法院大樓外發生致命車禍，一輛紅頂小巴失事剷上行人路，導致1死18傷，其中43歲姓吳食環署衛生督察被撞斃。死者的2男5女親屬，於今早（30日）到葵涌殮房辦理認屍手續，之後默然離開。

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死者的2男5女親屬，到葵涌殮房認屍。梁國峰攝
死者的2男5女親屬，到葵涌殮房認屍。梁國峰攝
死者親屬認屍後離去。
死者親屬認屍後離去。

事發於周日下午5時45時左右，涉事小巴沿亞皆老街往觀塘方向行駛，當駛至九龍城法院外時，小巴司機報稱因前車收慢，收掣不及遂扭軚，結果導致小巴剷上行人路。事件中死者為食環署衞生督察，意外發生時他正值休班，手持傘子途經現場，詎料被小巴從後直撞倒地。

小巴的48歲姓趙男司機通過酒精呼氣及毒駕測試，警方其後以危險駕駛導致他人死亡罪名將他拘捕，目前案件仍在調查。食環署對有同事離世深表哀痛，並向其家屬致以深切慰問，強調會提供適切協助和支援。

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