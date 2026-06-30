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珍惜生命│慈雲山慈樂邨37歲男子企跳 消防開氣墊 最終墮下身亡

突發
更新時間：11:50 2026-06-30 HKT
發佈時間：11:50 2026-06-30 HKT

今(30日)早上約10時，一名男子在慈雲山慈樂邨危出走廊壆邊，消防接報到場張開救生氣墊，並展開游說，惟未幾男事主躍下墮地，當場不治。據悉，事主為失蹤人士。

據悉，早上10時09分，警方接獲位於中環德輔道中141號一商廈的公司職員報案，指接獲一名律師報案指其公司一名客戶有尋死企圖，擔心下報案求助。

而在早上10時18分，一名男子報案，指自己在慈雲山慈樂邨慈合樓欲墮樓輕生。警員及消防員接報到場，發現姓呂(37歲)男事主危坐在走廊的壆邊，消防在地面張開氣墊戒備，並派員登樓游說。呂男相信便是中環商廈職員報案指有尋死企圖的事主。

現場有街坊拍下男事主危坐過程，只見男子一隻腳伸出壆外揈，有至少兩名消防員在對上兩層樓戒備。 警方表示，其後呂男從二十四樓墮地，當場不治。據了解，呂男為一名失蹤人士，6月27日在其位於慈樂邨樂滿樓的住所最後露面後便告失蹤，其家人同日向警方報案，事主疑受金錢問題困擾。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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