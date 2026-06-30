珍惜生命│大埔大元邨中年漢墮樓亡 疑病患兼財困尋短

今日（30日）早上7時40分，大埔大元邨一名男子墮樓，倒臥於泰怡樓對開不省人事。救護員接報趕到，惜事主已當場死亡。

警員在場沒有檢獲遺書，經調查後證實死者是50歲姓吳男住戶。據悉，吳男身體患病兼受財務困擾，警方相信他由單位墮下輕生，其死因有待驗屍後確定。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service