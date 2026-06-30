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大埔康樂園遭兩賊爆竊 戶主失「爸爸送的第一隻錶」感痛心 發片懸紅追緝

突發
更新時間：10:33 2026-06-30 HKT
發佈時間：10:33 2026-06-30 HKT

大埔前日(28日)發生爆竊案。有康樂園戶主在社交平台Threads發帖及上載CCTV片段，披露寓所被爆竊的過程。他指被偷走數十隻手錶及飾物，其中有爸爸送給他人生第一隻手錶，強調「意義大過一切金錢」，對事件感痛心及無奈。戶主表示已報警，並重酬提供線索者。

戶主帖文表示，6月28號大約晚上8時30分，兩個身材瘦削，年齡約30至40歲男人，用伸縮梯爬入其單位。「個賊手腳好俐落，趁我出街食飯入屋，留咗10分鐘左右就逃去。」兩賊偷走戶主數十隻手錶及飾物，其中有他爸爸送給他人生第一隻手錶，意義大過一切金錢。片段顯示，兩名戴鴨舌帽、口罩男子一先一後奔上二樓，逗留約10分鐘後，匆匆走落地下逃去。

戶主指警方向他表示，最近大埔區爆竊增多，提醒居民要小心防範。他更以「重酬線報」為題，呼籲網民如見到有人兜售或carosell見到來歷不明的手錶，或有任何關鍵線索幫到手，他願意提供尋回物資現價至少30%作為報酬。同時會再捐出多20%去做慈善。

警方表示，6月28日晚上9時18分，一名38歲姓廖男子報案，指其與家人外出晚飯後，返回康樂園寓所時發現有搜掠痕跡，房門被撬開，經點算損失總值約100萬元的珠寶及手錶。警方列爆竊案處理，追緝兩名賊人。

 

 

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