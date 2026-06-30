珍惜生命｜大圍隆亨邨女子財困 墮樓死亡

今日（30日）清晨5時39分，大圍隆亨邨賞心樓一名女子墮樓，倒臥在平台上，保安員發現報案。救護員到場，惜女事主已當場死亡。

警方在場檢獲遺書，證實女死者是68歲姓詹女住戶，相信她受金錢問題困擾，從寓所墮下。其死因有待驗屍後確定。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service