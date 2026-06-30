警方蘭桂坊及灣仔酒吧區宣傳 反酒後駕駛訊息

隨着世界盃盛事狂熱席捲全港，不少市民與球迷紛紛外出到酒吧觀看賽事消遣。港島總區交通部為保障市民及道路使用者安全，今日（6月29日）於中環蘭桂坊及灣仔酒吧區一帶展開「反酒後駕駛」宣傳活動，在充滿盛事氣氛下，向市民及球迷派發反酒後駕駛宣傳單張及紀念品，宣揚「酒後不駕駛」的訊息。

港島總區交通部提醒市民酒後不駕駛。

宣傳人員於灣仔酒吧區向市民及球迷派發反醉駕傳單。

行動聯同中區及灣仔警區警民關係組、香港交通安全隊（港島及離島總區）、中西區交通安全運動議會，以及灣仔區道路安全運動委員會進行。警方稱，市民與球迷對警方的宣傳表示十分歡迎，並認同在開懷暢飲的同時，必須時刻警惕酒後駕駛的嚴重後果。

今年首6個月，港島總區交通部進行了14次反酒後駕駛行動，共拘捕了17名涉嫌酒後駕駛的司機。警方強調，對於酒後駕駛等違法行為絕不姑息，並重申，「酒後駕駛」屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處監禁3年、罰款25,000元及停牌5年。警方呼籲市民，當一個負責任的道路使用者，謹記酒後不駕駛，共同守護香港的道路安全。