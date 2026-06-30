35+顛覆案｜胡志偉刑滿出獄　清晨由警方私家車接載回住所

47人於2020年協議立法會過半後無差別否決財案，逼使政府回應五大訴求，否則特首須解散立法會再辭職。其中45人被控串謀顛覆國家政權罪成判囚4年兩個月至10年不等。被判囚4年5個月的民主黨前主席胡志偉，今日（30日）刑滿出獄。

今日凌晨時分，兩輛相信屬警方的七人車駛入赤柱監獄，約10名警員在監獄外戒備。與此同時，胡志偉位於鑽石山鳳德邨銀鳳樓的住所外，亦有警員在場戒備。

至清晨約5時45分，兩輛黑色七人車先後駛離赤柱監獄。據悉，胡志偉乘坐其中一輛七人車離開。蔡楚輝攝

凌晨時分，約10名警員在監獄外戒備。蔡楚輝攝

胡志偉位於鑽石山鳳德邨銀鳳樓的住所外，亦有警員在場戒備。蔡楚輝攝

至清晨約5時45分，兩輛黑色七人車先後駛離赤柱監獄。據悉，胡志偉乘坐其中一輛七人車離開，另一輛私家車沿途護送。

至早上約6時，胡志偉返回鳳德邨住所，手持兩大袋個人物品下車。面對在場傳媒提問，他僅簡短表示：「多謝大家」，其後隨即步入大廈，未有再回應其他