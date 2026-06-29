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海關破屯門非法加油站檢1500升未完稅電油 拘兩男女

突發
更新時間：18:44 2026-06-29 HKT
發佈時間：18:44 2026-06-29 HKT

香港海關聯同消防處於屯門區針對非法燃油活動加強巡邏 ，今（29日）午在屯門興富街附近一個圍封鐵皮場內，發現一部私家車正停泊於一處隱蔽位置，旁邊有數個塑料儲槽放滿懷疑非法電油及入油工具。其後海關人員嗅到一陣強烈的電油味及聽到電泵聲，因此懷疑該架車輛正進行非法電油轉注活動。

海關將涉案人士帶走。香港海關提供
海關將涉案人士帶走。香港海關提供

關員上前截查，發現涉案私家車已注入約59升懷疑未完稅電油，在場檢獲約1500升懷疑未完稅電油及一批入油工具。行動中海關人員拘捕一名涉案的非法加油站操作員及一名入油的私家車司機，檢取涉案私家車。被捕的非法加油站操作員為47歲非本地女子，私家車司機為52歲本地男子。

海關將涉案人士帶走。香港海關提供
海關將涉案人士帶走。香港海關提供

相信今次的聯合行動有效打擊屯門區一帶的非法燃油活動，案件仍在調查中，海關會繼續追查涉案電油的來源，不排除會有更多人被捕。

海關將涉案人士帶走。香港海關提供
海關將涉案人士帶走。香港海關提供

海關呼籲市民切勿光顧非法加油站，這些非法加油站未有裝設專用的消防設備，一旦發生火警或爆炸，後果可能非常嚴重，無論對自身或公衆都構成高度危險。

根據《應課稅品條例》，任何人若處理、售賣或購買未完稅燃油即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年，涉案車輛亦可能被充公。

海關搗破一個鬼油站。香港海關提供
海關搗破一個鬼油站。香港海關提供

市民如果發現有懷疑非法燃油活動，請致電海關24小時熱線1828080或消防處24小時熱線55779666，進行舉報。

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