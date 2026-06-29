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「健康講座」及「免費上門檢查」淪長者消費陷阱 海關加強宣傳教育籲慎防

突發
更新時間：17:27 2026-06-29 HKT
發佈時間：17:27 2026-06-29 HKT

香港海關作為《商品說明條例》的主要執法機關，一直積極透過執法行動、合規推廣和推行宣傳教育，三管齊下，打擊不良營商手法，致力保障「老友記」權益。今日（6月29日）海關在社交平台，呼籲長者慎防坊間所謂的「健康講座」和「免費上門檢查」，以免墮入消費陷阱。海關強調，一直有留意市場動態，並積極向「老友記」宣傳教育。

海關強調，一直有留意市場動態，並積極向「老友記」宣傳教育。
海關強調，一直有留意市場動態，並積極向「老友記」宣傳教育。

「健康講座」

海關表示市面上，有部分保健商店會以「免費禮物」吸引長者 參加其安排的健康講座，並向長者們推銷不同的產品，例如：聲稱能促進健康的「健康床褥」或標榜能「抗衰老」、「增強免疫力」、「補腦」、「補關節」等功效的保健產品。這些講座的內容正好迎合長者延緩衰老、保持活力的期望。然而，長者在講座中或會受到誇大或失實的資訊影響，作出非理性的消費決定。

海關提醒「老友記」保持懷疑態度，講座可能只為營銷宣傳，而推銷的產品可能沒有聲稱的保健功效；如果不想買，不要怕拒絕，可以禮貌地說「唔需要」；大額消費要和家人商討，不要自己一個人決定。

海關透過地區關愛隊，向長者傳達精明消費訊息。
海關透過地區關愛隊，向長者傳達精明消費訊息。

「免費上門檢查」

另外，不少長者居住於舊式樓宇，單位日久失修，容易出現牆身剝落、滲水等情況，嚴重影響生活及構成安全問題。部分長者會上網尋找維修服務，但網上資訊良莠不齊，可能更容易遇上不良商戶。他們常以「免費上門檢查」招徠，工程期間不斷「加料」、「加磅」，最終收費遠超預算。

海關提醒「老友記」如要維修單位，應要求書面報價：列明總價、物料數量、收費上限，避免口頭估算；同時做足功課，了解常見維修方法，避免被誤導；亦要貨比三家，比較不同的服務供應商，參考口碑與評價，謹慎選擇。

海關透過地區關愛隊，向長者傳達精明消費訊息。
海關透過地區關愛隊，向長者傳達精明消費訊息。

透過關愛隊傳遞精明消費

海關指出，為避免「老友記」誤墮消費陷阱，一直留意市場動態，以了解針對「老友記」的不良營商手法，並積極向「老友記」宣傳教育，包括到訪長者中心進行宣傳活動，向長者派發宣傳單張，分享精明消費小貼士，提醒「老友記」要「精明消費」。

例如近日海關向南區地區關愛隊舉行簡介會，加強關愛隊成員對《商品說明條例》的認識和關注，期望藉關愛隊的地區網絡及與「老友記」的聯繫，將保障消費者權益的訊息傳達給「老友記」。

 

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