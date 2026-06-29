警方破165宗網購騙案拉78人 有買家填退款驗證碼被轉帳失120萬

警方透露最新一輪網上購物騙案數字，今年首五個月錄得3,973 宗網購騙案，當中涉及演唱會門票騙案佔三成，由於演唱會門票往往限定數量，騙徒利用市民對門票供不應求的心態誘騙市民，令市民墮入網購陷阱。今年下半年，本港將迎來多場演唱會，警方預計騙徒將會趁這熱潮再次嘗試進行詐騙，特別呼籲各位主辦單位及藝人透過社交平台多加提醒歌迷，小心網上購票騙案。為打擊網上購物騙案以及相關洗黑錢罪行，警方於6月15至26日展開代號「黑劍」的執法行動，以「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪拘捕78人，共牽涉165宗騙案，涉款約500萬元，其中一名買家填退款驗證碼被轉走120萬元。

網絡安全及科技罪案調查科總督察李俊岷講述網購騙案最新數字時表示，2026年首5個月（1月至5月），共錄得 3,973 宗網購騙案，佔同期整體網上騙案的4成(9,807 宗)，損失金額約係港幣1億4千萬元。與 2025 年同期數據比較，本年度首五個月網購騙案顯著回落，案件錄得28％跌幅 由(5522宗降至3973宗，涉案金額亦下跌 9%，( 1.56億元降至1.42億元)，反映警方持續的執法有效，公眾防騙意識亦見到顯著提升，成功遏止有關類型騙案的升勢。

網購騙案牽涉主要商品為演唱會門票 佔所有網購騙案三成

除了整體網購騙案趨勢，警方亦針對這類型罪案進行一系列分析，協助市民識別高風險陷阱，同時間令到防騙工作能夠更有效地執行。今年1至5月網購騙案中，牽涉的主要商品為演唱會門票，佔所有網購騙案的 30.6% (1214 宗)。其次是電子產品及嬰兒用品及玩具，分別係佔10.8%(429 宗)及 7.8% (308 宗)。

首兩位商品與上年同期相比，種類一樣，而牽涉演唱會門票案件，則上升19.5% (+198 宗)。警方相信演唱會門票會成為騙徒主要行騙商品的原因，是因為演唱會門票往往只有限定數量並且很快賣完，騙徒就利用市民對演唱會門票供不應求的心態誘騙市民。發生騙案的網上平台分佈方面 ，首三位平台分別為 Carousell （佔 32.2%） 、Facebook（佔 28.7%）及Threads (15.8%)。



今次黑劍行動中，警方共拘捕78 人，包括59男19女，年齡介乎15至73歲，涉嫌干犯罪行包括「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」。被捕人士涉及共165宗網購騙案，相關損失金額超過港幣500萬元。調查亦發現相關收款戶口在過往曾經處理近900萬元的懷疑犯罪得益。被捕人當中，有69人擔任傀儡戶口持有人，大部分報稱無業(33人) ，相信有犯罪分子利用部分市民想搵快錢心態，招攬他們提供銀行戶口以協助接收騙案中的騙款。

165宗網購騙案有六成案件由7人干犯 包括一對情侶檔

高級督察張展雄指，今次行動中，網罪科透過情報分析及調查後 ，發現上述165宗網購騙案當中，有 六成案件，即100宗，由7名屬於5個獨立組別的本地騙徒干犯 ，這五個組別均獨立運作 ，其中一個組別的兩名被捕人士為情侶關係 。

被捕7人包括5男2女，年齡介乎15至43歲，被捕罪名包括 「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」 。他們涉嫌參與100宗發生於2025年11月至 2026年4月的網購騙案，並且利用至少23個屬於自己以及他人的傀儡戶口去接收騙款。

行動中，警方亦檢獲多部手提電話作為證物，相信今次的全港性大型執法行動，已經成功打擊一批活躍於本地網購平台的騙徒。張展雄續稱，大部分案件行騙手法直接簡單，分別在不同的網上平台上，聲稱出售熱門商品，如演唱會門票及主題樂園門票等，當受害人感興趣並表示有意購買相關商品後 ，騙徒就會要求受害人先透過網上銀行或儲值支付工具付款，並在接收到受害人金錢後，隨即失去聯絡亦沒有兌現交易承諾，逃去無蹤。

女性受害人佔近7成

該批假扮成為賣家的騙徒 ，透過不同網上平台及受害人買家接觸後 ，通常會要求受害人轉用到其他通訊軟件去商議交易的細節 ，從而避過一些網購平台保障買家的措施，提高能欺騙受害人的成功率。 同時間警方發現受害人群組主要為女性佔68% ，年齡方面主要集中在青壯年人士，其中 21至30歲群組佔 36%，其次31至40歲群組佔33%，兩個群組合共近七成。

警方留意到，受害群體主要集中年輕一代，有關情況與他們數碼生活模式息息相關。現今社會趨向電子化，網上購物越來越方便，加上演唱會亦是年輕一代主要娛樂活動之一。面對限量門票時，買家在搶購商品時往往因為心急，忽略對賣家背景及交易渠道的查核，而騙徒正正看準有關因素進行詐騙。

假客服要求填退款碼真騙錢

警方稱，本次破獲的案件中，最大涉案金額的騙案高達120萬元，而案件中騙徒利用狡猾的『假客服』手法誘騙受害人 。受害人本想在網上購買僅僅價值數百元的藥膏 ，並與騙徒賣家達成交易協議後 ，騙徒隨後假扮成網上平台的客服人員，訛稱貨品缺貨並主動提出退款。

騙徒聲稱受害人必須在網上銀行的轉賬介面中，輸入一串『退款驗證碼』先能夠完成手續。受害人當時不虞有詐，按照騙徒的指示進行操作，殊不知該組所謂的『驗證碼』，其實就是騙徒指定轉賬的金額。結果，受害人在毫無防備的情況下，將120萬元分四次轉入騙徒所提供的傀儡戶口。

警方在今次調查中發現，犯罪分子為減低自己被捕的風險及擴大詐騙網絡，會以 『誘餌』將部分受害人轉化為幫兇。警方發現有騙徒起初扮成賣家，在與市民溝通交易細節的過程中，利用各種不同籍口 ，如提供特別折扣、豁免訂金，贈送珍貴明星照片等，誘使市民在網購平台用自己 的帳戶幫騙徒刊登出售商品的廣告，並在其廣告中留下騙徒的電話號碼，當有其他市民見到有關廣告並感興趣，而透過廣告中的電話號碼主動聯絡該些騙徒，幫騙徒刊登商品廣告的市民在不知不覺間，已經成為詐騙集團的棋子。這種手法背後，其實是因為騙徒看準了這班被利用人士的帳戶往往已經使用多年、信譽良好，看來完全不像新開的空殼帳號，大大減低了買家的心。

警方預計騙徒將趁演唱會熱潮再次嘗試進行詐騙 提醒歌迷小心網上購票騙局

2026年下半年，本港將迎來多場演唱會 如鄭秀文 、BIGBANG 、郭富城等 ，由不同本地及海外歌手演出 ，警方預計騙徒將會趁這熱潮再次嘗試進行詐騙。在此，警方特別呼籲各位主辦單位及藝人透過社交平台多加提醒歌迷，小心網上購票騙案。

警方亦都會繼續加強防騙工作，全力保障市民網上消費安全。 警方提醒市民，網上任何要求你以個人名義協助刊登出售商品的廣告、或借出帳戶進行交易的行為，可能潛藏巨大法律風險。市民切忌為獲取一些小恩小惠，令自己跌入騙徒陷阱。另一方面， 「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」均是非常嚴重罪行，一經定罪，最高可被分別判處監禁10年及14年，警方將會持續維持網絡世界的治安，市民切勿以身試法。



警方提醒防範騙案

總督察梁以德講解防騙措施時表示，去年10月警方再度升級「防騙視伏 App」，加入 AI 分析引擎及優化一系列功能，以進一步提升防騙與事實查證的能力。截至今年6月，「防騙視伏器」已錄得超過1,400萬次的累計搜尋，當中約200 萬次 (13.5%) 搜尋結果顯示存在詐騙風險，而「防騙視伏 App」現時亦有超過 120 萬次下載。

警方亦聯同多個網上購物平台合力打擊騙案，在 2025年，警方成功移除超過7,400個可疑的專頁或用戶，而今年首季亦已經成功移除超過1,600 個可疑的專頁或用戶，警方期望透過及早移除詐騙專頁及可疑用戶，阻止騙徒繼續犯案。



在傳統的網上購物騙案中，詐騙分子可能會扮成賣家，在社交媒體或購物平台開設假專頁或發放促銷帖文，利用「低價」或「只此一家」等誘因作招徠，吸引受害人墮入網購陷阱。他們往往會強調貨品的稀缺性，例如限量版球鞋、熱門演唱會門票，或絕版遊戲道具等，透過營造「手快有，手慢無」的緊迫感迫使消費者倉促付款，令買家無法作出仔細的驗證和當面交收，並在收款後迅速失去聯絡。

此外，騙徒亦有可能會扮成買家，以虛假收據或無效支票營造虛假的入帳記錄，並在收貨後失聯。 市民每次在網上購物的金額可能不大，但墮入騙局時所需要承受的損失卻未必成正比。近期警方留意到不少案例，市民在網上購買一些價值不高的貨品，在過數後卻被騙徒以各種理由，例如「運費」、「清關費」等，不斷要求再次過數 ，最終蒙受大額損失。在今年3月的一宗案件，有市民在網上購買一部價值數千元的二手電腦時跌入陷阱，在騙徒的指示及操弄下，於一個月之內合共向騙徒轉帳 80次，最後損失超過120 萬元。因此，市民在網上進行任何交易時絕對不能掉以輕心。